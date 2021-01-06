الدمام 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واستعد مدينة الدمام من الواجهات الكبرى ضمن موسم شتاء السعودية، كونها مدينة تملك مكتنزات ثقافية ، وحضارية ، وبحرية ، وعمرانية ، وفنية ، ومميزات عصرية متنوعة تجعل منها وجهة سياحية بامتياز ، و تحقق كل متطلبات السياحة العائلية .تحتضن الدمام أيضا تجربة راقية مميزة يجسدها ارتفاع معايير تقديم الخدمات السياحية ، ليس لناحية جودة باقات وعروض شركات السياحة، بل أيضا لناحية جودة أداء الكوادر البشرية اثناء تقديم الخدمة للسائح ،وهي ميزة ترفع من معايير جودة التجربة، و ربما تكون العنصر الأكثر رضا لدى السائح .وتتماس مدينة الدمام مع مياه الخليج من ثلاثة جهات ، هذه ميزة جغرافية تسمح للقطاع الخاص بتنويع خياراتهم و استثماراتهم على الواجهات السياحية، مما انعكس على السائح بوجوده بين عدد كبير من الخيارات التي تناسبه ، وتمنح عائلته الوقت الذي يحبه الجميع .يأتي وجود مدن الملاهي كأحد مغريات السياحة العائلية ، وعنصر مهم في اختيار الوجهة السياحة للعائلة خلال الاجازات القصيرة ، بالإضافة الى تحقق رغبات بقية افراد العائلة ( تسوق ، رياضة ، استجمام ، متاحف ، وغيرها ) وكل ذلك يجتمع في مدينة الدمام بصفتها منذ نشأتها كانت مكان مفضل لاستراحة موظفي شركات النفط من عناء أسابيع العمل الشاق ، و بالتالي فأن الدمام والترويح عن النفس بينهما تاريخ مديد .تكاد تكون مدينة الدمام منطقة عمرانية مغروسة داخل متنزه كبير يتكون من متنزهات ومدن ألعاب، وهي وجهة المرح لمَن أراده من سكان المنطقة الشرقية؛ لتنوع وتعدد القرى الترفيهية المنسجمة مع كل مواسم السياحة خلال السنة، وتعيش جزءاً منه مع موسم "شتاء السعودية" – "الشتاء حولك".تتصدر المشهد الترفيهي مدن ملاهٍ كبرى (منها: هابي لاند، فن تايم، ملاهي عالم المغامرات، القرية المائية، ملاهي الدولفين، عالم الثلج، وغيرها) ذات مساحات شاسعة، وخيارات متعددة، تتناسب مع الكبار قبل الصغار؛ مما يصنع ذكريات مشتركة بين أفراد الأسرة الواحدة (آباء، وأمهات، وأطفال).يود الطفل لو كان كل الوقت لعباً، وأمنياته تتحقق أكثر في مدينة الدمام، بما فيها بيوت الرعب التي باتت تحقق شعبية كبيرة، والتقاء بألعاب مبنية من مجسمات شخصيات مسلسلات الرسوم الكرتونية، وأيضاً "رول كوستر"؛ فالجزء الأكبر من متنزهات الدمام مبني على سياسة "الطفل أولاً".يحقق اجتماع متنزه الدلافين ومتنزه قرية الثلج تشابهاً مع أحد معايير "تنوع المناخ" الذي يتبناه موسم "شتاء السعودية" – "الشتاء حولك"، ولن يكون الشتاء عائقاً أو مانعاً لمرتادي قرية الثلج من الاستمتاع بجولات تزلج على منحدرات، وساحات الثلج، بينما في متنزه الدلافين غير البعيد، فإن الدلافين وجمهورها يستمتع بطقس معتدل، والتواصل مع كائن بحري يكاد يكون بشرياً في محبته للمرح، واللعب، وأيضاً قدرته على التواصل مع الجمهور، والموسيقى.ساعد انخفاض تكلفة الألعاب في تكرار زيارات العائلات وأطفالهم، لقرية عالم الأطفال، وغيرها، ذات المساحة الواسعة والحاضنة لعشرات الألعاب، وغالبيتها تمتلك قدرة إيوائية وشاليهات، كما أن مطاعم الوجبات الخفيفة، وأكشاك العصائر تتجمع في مناطق من الملاهي مخصصة للأكل والانتظار.تُعد القرية المائية حكاية أخرى؛ فهي مجموعة متنزهات تحت عنوان واحد، ومراكز رياضة ولياقة، وفي ركن غير بعيد توجد جلسات مفتوحة على مياه الخليج؛ لتأمل السطح المائي قبل أن يتوارى مع الغروب، ثم رؤية انعكاس الأنوار على سطحه مساءً، وثمة متنزهات كثيرة في الدمام تقدم الخلطة السحرية الكاملة في مكان واحد (ملاهٍ للصغار، وملاعب للكبار، ومناطق استراحة وهدوء، ومطاعم، وخيارات المبيت في شاليهات).كان تطور وتدرّج الدمام إلى مدينة ملاهٍ ومتنزهات ليس وحيداً؛ فأيضاً قائمة المتاحف، والأسواق العصرية، ومقاهي الأرصفة، ومعارض الصور الفوتوغرافية، والفنادق، وكثير من جوانب الحياة والأعمال المرتبطة بالسياحة أصبحت تتكاتف وتتشارك في منح مدينة الدمام ثقلاً سياحياً، وترفيهياً، وثقافياً، وتجارياً عالياً، ووعوداً بتوظيف مئات، وربما الآلاف في القطاع السياحي.// انتهى //17:21ت م0126