الخرطوم 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساستقبل وزير الري والموارد المائية السوداني بروفسير ياسر عباس بمكتبه اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منيوشن الذي يزور الخرطوم حاليا.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في مجال إدارة الموارد المائية، فضلاً عن مناقشة مشروعات المياه بالسودان بما فيها مياه الشرب.وأكد الطرفان أهمية ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة.// انتهى //17:23ت م0127