المنامة 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسالتقى وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة اليوم، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني ومشاريع التعاون المستقبلية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز التدابير المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية بين المركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وذلك في إطار بحث ومناقشة عدد من التحديات الأمنية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ووقع الجانبان، ثلاث مذكرات للتعاون المشترك، تتعلق الأولى والثانية بأمن الحدود والبضائع، والتأكيد ليس فقط على التعاون المكثف حاليا بين أجهزة إنفاذ القانون، ولكن أيضا الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فيما تتناول الشراكة الثالثة برنامج الدخول العالمي التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والذي يهدف إلى دعم التجارة وتعزيز أمن المسافرين ، وسيوفر للبحرينيين خدمة السفر السريع إلى الولايات المتحدة.// انتهى //17:54ت م0131