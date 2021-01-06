رفحاء 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسنفذ 129 متطوعاً في جمعية البر الخيرية بالشريم بمنطقة الحدود الشمالية 4,617 ساعة تطوعية خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك في عدداً من المجالات التطوعية المتنوعة، فيما بلغت عدد الفرص التطوعية 40 فرصة، وحصد قيمة اقتصادية تطوعية بلغت 125 نقطة، وبقياس رضا 100٪.وأثنى المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بالشريم ميس الأشرم ، جهود الفريق التطوعي الذي يعمل ضمن نشاط الجمعية الخيرية، منوهاً بدور العمل التطوعي والرسالة النبيلة التي يقدمها والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.// انتهى //17:55ت م0132