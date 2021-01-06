مكة المكرمة 22 جمادى الاولى 1442هـ الموافق 6 يناير 2020م واسوفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (52) شاشة إلكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، وتقدر المساحة الإجمالية للشاشات ب (279 مترا مربعا)، وتم تخصيصها لنشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت العتيق، وتعمل على مدار (24) ساعة.وتقوم وحدة متابعة الشاشات بالإشراف على الشاشات وتشغيلها وصيانتها على مدار الساعة، كما تزود الشاشات عالية الدقة بالمحتوى وفق الأحداث والمتغيرات عن طريق فريق مختص في الجانب الشرعي والتوجيهي من أصحاب الفضيلة التابعين للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتترجم إلى عدة لغات من خلال كادر مخصص للترجمة واللغات بالرئاسة.وتتوزع الشاشات على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه على مدار (24) ساعة، كما يوجد فريق عمل مختص على مدار الساعة يقوم على تغيير محتويات الشاشات من خلال غرفة تحكم، ومتابعة جميع الشاشات الإلكترونية وملحقاتها والارتقاء بجودتها للوصول إلى أفضل المواصفات والمعايير لمواكبة رؤية المملكة (2030)، كما تم وضع جدول زمني لصيانة جميع الشاشات صيانة وقائية وإصلاحية.وبثت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين من خلال الشاشات أكثر من (40) رسالة توعوية صحية عن فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام منذ بداية العام (1442ه).وتأتي هذه الخدمات لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبث الرسائل التوجيهي والتوعوية لهم بعدة لغات.// انتهى//17:57ت م0133