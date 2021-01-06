واشنطن 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسعقدت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع في جزر المالديف أمس في العاصمة المالديفية ماليه أول حوار مشترك بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، بحضور وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية أنتوني تاتا، ووزيرة دفاع المالديف ماريا ديدي.واتفق الجانبان خلال الحوار على ضرورة وضع خطوات ملموسة لتفعيل إطار علاقات الأمن والدفاع الموقّع في سبتمبر 2020 ، مع التركيز على أربعة مجالات تشمل التدريبات واللوجستيات وتبادل المعلومات والتعليم العسكري المهني.وأعاد الجانبان التأكيد على التزامهما المشترك بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، واتفقا على الأنشطة في عام 2021 التي من شأنها تعزيز الأولويات المشتركة مثل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.كما أكدا ضرورة تقييم المزيد من فرص التعاون في مجال توزيع لقاح كوفيد-19.// انتهى //18:13ت م0136