عام / شرطة الرياض : القبض على مواطن تورط في إتلاف جهازي صرف آلي
الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس
الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صرف آلي بمدينة الرياض ، وذلك بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما ، في محاولة لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية، و تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
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