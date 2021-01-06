الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.// انتهى //18:37ت م0139