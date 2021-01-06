الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا انضباطيًا ضد فريق القادسية بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مباراتهم ضد فريق الرائد في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.// انتهى //18:38ت م0140