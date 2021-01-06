‎الباحة 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس‏ترأس معالي رئيس ‫جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم الاجتماع الخاص بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1442هـ بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة، وذلك عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد ".وقال الدكتور الحسين: "إنه بفضل الله ثم بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة، ومن ثم بجهود الجميع استطعنا أن نسير بخُطا ثابتة ونحقق أحلام طلابنا وطالباتنا في استمرار العملية التعليمية"، مؤكداً على مراعاة ظروف المرحلة الحالية مع الالتزام بجودة العمل والأداء وتسخير جميع إمكانات الجامعة لدعم وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي أن الاجتماع ناقش عددا من المحاور التي تتعلق بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني، والجداول الدراسية وتسجيل الطلاب والطالبات للفصل الثاني، وجداول برامج الدراسات العليا وجاهزيتها على نظام بانر والتسجيل لطلاب وطالبات الماجستير، إضافة إلى توزيع العبء التدريسي بين أعضاء هيئة التدريس لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا.//انتهى//19:02ت م0142