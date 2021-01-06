الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة اليوم الاربعاء اجتماعًا «عن بُعد» بحضور رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي لاعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية .وشهد الاجتماع تأييد النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة الانتخابات، واللجنة العامة للانتخابات، ولجنة الاستئناف، وتشكيل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد التي ستعقد يوم الاثنين الموافق 11 يناير الجاري.وتضمنت لائحة الانتخابات للاتحاد شروطًا يجب توفرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وهي: أن يكون المرشح سعودي الجنسية، وأن يكون الرئيس والأعضاء حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل، ويستثنى من ذلك الشرط المرشحون للعضوية ممن حققوا إنجازات وطنية على المستويين القاري والدولي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال الرياضي شريطة ألا يقل المؤهل عن الدبلوم العالي.كما ألزمت الشروط أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بجريمه مخلة بالأمانة، ولا يقل عمره عن 25 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وألا يكون حكمًا أو مدربًا عاملًا أو لاعبًا ممارسًا معتمدًا في سجلات الاتحاد.// انتهى //19:15ت م0147