برلين 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأدان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشكل مشترك عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات تجاوزت بكثير المستويات المحددة في الاتفاق النووي الموقّع بين إيران وقوى عالمية عام 2015.وأكد بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن هذا الإجراء -الذي ليس له مبرر مدني موثوق ويمثل مخاطر انتشار كبيرة- يعد انتهاكا صارخا لالتزامات إيران وفقا لخطة العمل المشتركة الشاملة ويقوّض الاتفاق.وقالت الدول الثلاث الموقّعة على البيان: إن هذا التطور السلبي الخطير يقوّض التأكيدات التي قطعها أطراف الاتفاق في الحادي والعشرين من ديسمبر، ويهدد بتعريض فرصة مهمة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة.// انتهى //19:25ت م0150