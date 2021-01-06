الرباط 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن مساندتها لمخرجات القمة الخليجية في دورتها الـ 41 .وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن القمة أعادت إلى البيت الخليجي وحدته ولحمته وتضامنه، وجسَّدت حقيقة المصير الواحد، مؤكدة أن البيان الختامي لـ"قمة العلا" وبما تضمنه من بنود، يتخطى محطة التصالح إلى آفاق العمل المشترك.// انتهى //19:50ت م0151