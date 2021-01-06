الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس اجتماعًا برئاسة محمد بن ناصر العجاجي .وشهد الاجتماع اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة الانتخابات، واللجنة العامة للانتخابات، ولجنة الاستئناف، وتشكيل أعضاء الجمعية العمومية الأولى للاتحاد التي ستعقد الاثنين 25 يناير الجاري.وتم اعتماد البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة, فيما تضمنت لائحة الانتخابات للاتحاد شروطاً يجب توفرها في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهي: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون الرئيس والأعضاء حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل، وألا يكون عضواً في أي جمعية عمومية أو مجلس إدارة اتحاد محلي آخر، ويستثنى من ذلك المرشحون للعضوية من حققوا إنجازات وطنية على المستويين القاري والدولي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال الرياضي، وأن لا يقل المؤهل الدراسي عن الدبلوم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالأمانة، ولا يقل عمره عن 25 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً، وأن يكون ممن مارسوا نشاط اللعبة كلاعب، أو مدرب، أو حكم، وألا يكون حكماً أو مدرباً عاملاً أو لاعباً ممارساً معتمداً في سجلات الاتحاد.// انتهى //19:52ت م0153