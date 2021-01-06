اجتماعي / بر "الهباس" تصرف أكثر من نصف مليون ريال لـ 9 مشروعات متنوعة خلال الربع الأخير من العام 2020
الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس
رفحاء 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
قدمت جمعية البر الخيرية بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية المساعدات النقدية والعينية لجميع المستفيدين المسجلين بالجمعية خلال الربع الأخير من العام 2020م التي بلغت قيمتها الإجمالية 527,250 ريالاً، توزعت على 9 مشروعات متنوعة.
وأوضحت الجمعية أن المصروفات شملت بطاقات تموينية وسلال غذائية وترميم منازل وكسوة الشتاء وإعانات طارئة، وإعانات صحية، ولجنة المساجد ، وتوزيع لحوم ،بالإضافة إلى برنامج كفالة الأيتام التي ترعاهم الجمعية .
وقدم مجلس إدارة الجمعية الشكر للمانحين والشركاء لتجاوبهم ودعمهم السخي والمستمر لأنشطة وبرامج الجمعية المختلفة.
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19:53ت م
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