رفحاء 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسقدمت جمعية البر الخيرية بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية المساعدات النقدية والعينية لجميع المستفيدين المسجلين بالجمعية خلال الربع الأخير من العام 2020م التي بلغت قيمتها الإجمالية 527,250 ريالاً، توزعت على 9 مشروعات متنوعة.وأوضحت الجمعية أن المصروفات شملت بطاقات تموينية وسلال غذائية وترميم منازل وكسوة الشتاء وإعانات طارئة، وإعانات صحية، ولجنة المساجد ، وتوزيع لحوم ،بالإضافة إلى برنامج كفالة الأيتام التي ترعاهم الجمعية .وقدم مجلس إدارة الجمعية الشكر للمانحين والشركاء لتجاوبهم ودعمهم السخي والمستمر لأنشطة وبرامج الجمعية المختلفة.// انتهى //19:53ت م0154