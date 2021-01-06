تونس 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسالتقى وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي اليوم بمساعدة وزير القوات الجوية الأمريكية بربارا باريت التي تزور تونس حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون العسكري التونسي الأمريكي على ضوء الوضع الراهن في المنطقة.وأبرزا خلال اللقاء أهمية وثيقة خارطة الطريق التي تم توقيعها في شهر سبتمبر الماضي من قبل وزيري دفاع البلدين، لكونها تهدف إلى الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية، وتطوير العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات ورفع التحديات الأمنية في المنطقة.كما تم الاتفاق على مضمون الوثيقة التي تتضمن مشروع اقتناء طائرات تكوين وتدريب.// انتهى //20:03ت م0155