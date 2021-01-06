أبوجا 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي نسخة من أوراق اعتماده لرئيس المراسم السفير بللو حسين كازوري، وذلك خلال استقباله اليوم بمقر وزارة الخارجية النيجيرية.وأكد السفير الغامدي متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا، متمنيًا لنيجيريا دوام التقدم والاستقرار.من جانبه، رحب رئيس المراسم بالسفير الغامدي، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، منوهًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.// انتهى //20:04ت م0156