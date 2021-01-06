رفحاء 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مؤخراً مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق"، بحضور المدير العام لفرع المنطقة خالد بن ناصر بن حميد.وأوضح الحميد أن هذه الحملة -التي جرى تفعيلها في الأسواق والمجمعات التجارية- تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها للتحذير من الجماعات التي هي على معتقد الخوارج، وتعزيز وعي المواطنين والمقيمين.// انتهى //20:05ت م0157