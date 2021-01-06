عقلة الصقور 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واستفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد الشبانات اليوم، هيئة محافظة عقلة الصقور، والتقى رئيس الهيئة رباح الحربي ومنسوبيها، مطلعاً خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي.وأكد الشبانات أهمية تفعيل الحملات التوعوية التي آخرها حملة "الخوارج شرار الخلق" في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والمهرجانات وغيرها,بهدف تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم, حاثاً على أهمية النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //20:34ت م0160