عام / الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية
الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس
الجبيل 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
تابعت الجهات الأمينة بالمنطقة الشرقية خلال الجولات الميدانية بمحافظة الجبيل اليوم, تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وشملت الجولات الميدانية، الأسواق التجارية، ومواقع التجمعات لضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والتجمعات المخالفة.
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20:35ت م
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