الجبيل 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واستابعت الجهات الأمينة بالمنطقة الشرقية خلال الجولات الميدانية بمحافظة الجبيل اليوم, تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت الجولات الميدانية، الأسواق التجارية، ومواقع التجمعات لضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والتجمعات المخالفة.// انتهى //20:35ت م0161