رام الله 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسقال كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن دعوات المستوطنين "لتفكيك" مسجد الصخرة المشرفة تحمل قدراً كبيراً من الخطورة.وأكد الهباش في بيان له اليوم، أن هؤلاء المستوطنين يتمتعون بدعم واسع من المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، وبالذات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شخصياً.وأشار إلى أن هذه الدعوات رغم سخافتها، يجب ألا تمر مرور الكرام، بل يجب أن يكون عليها رد فعل قوي من العالم أجمع.// انتهى //22:55ت م0185