الكويت 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واستلقى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أعرب خلاله عن خالص شكره وتقديره للجهود التي بذلها سمو أمير دولة الكويت والمساعي الخيرة التي قام بها من أجل لم الشمل الخليجي التي جاءت استكمالاً لما قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - للحفاظ على المنظومة الخليجية التي تكللت بالتوفيق والنجاح وتوجت بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية.وقد أعرب سمو أمير الكويت عن بالغ شكره لسمو ولي العهد البحريني على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات مبادلاً سموه التهنئة بهذا الإنجاز التاريخي الذي سيسهم في تعزيز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //23:02ت م0186