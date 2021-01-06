بيروت 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسانتهك زورق حربي تابع لسلاح البحر الإسرائيلي سيادة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة، الجنوبية الحدودية، لمسافة أقصاها حوالى 333 متراً.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم، بتعمد عناصر الزورق على إلقاء قنبلة صوتية فوق البقعة البحرية المذكورة، وعلى الأثر بدأت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //23:03ت م0187