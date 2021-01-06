واشنطن 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر، فرض حظر تجول على مستوى المدينة من الساعة 6:00 من مساء اليوم، وحتى الساعة 6 صباحاً من يوم غدٍ الخميس.جاء ذلك في بيانٍ نشرته عمدة العاصمة على حسابها الرسمي في تويتر، عقب أعمال الشغب الدائرة في المدينة من مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين احتشدوا أمام مبنى الكونغرس.وأوضح البيان أنه خلال ساعات حظر التجول، لا يجوز لأي شخص بخلاف الأشخاص الذين حددهم رئيس البلدية، المشي أو ركوب الدراجة أو الركض أو التسكع أو الوقوف أو القيادة بالسيارة أو أي وسيلة نقل أخرى في أي شارع أو زقاق أو حديقة أو أي مكان عام آخر داخل المنطقة.// انتهى //23:05ت م0188