روما 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسرحبت إيطاليا بما تضمنه بيان العلا للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بمحافظة العلا.وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم تقديرها لجهود دولة الكويت والولايات المتحدة المتواصلة, لتحقيق هذه التسوية والتزام الأطراف البناء بتجاوز الخلاف.وأكد البيان أن تسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.// انتهى //23:06ت م0190