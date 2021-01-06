عمّان 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، نظيرته السويدية آن ليندا، على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار, الذي عقد في عمان.وبحثا خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، واستعرضا المستجدات الإقليمية وجهود حل الصراعات من خلال إطلاق جهود دولية فاعلة تستهدف حل الصراعات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة لتحقيق السلام والاستقرار وتلبية طموحات شعوب المنطقة في النمو والازدهار.واستعرض الوزيران الجهود الحالية لعقد مؤتمر دولي هذا العام، لحشد الدعم المالي اللازم وذلك لسد العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //23:14ت م0193