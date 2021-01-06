الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم، اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "جياني إنفانتينو" ، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الوزارة.وفي بداية اللقاء رحب سمو وزير الرياضة بجياني إنفانتينو في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، متطلعاً إلى أن تحقق هذه الزيارة الهدف المنشود، وتحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم وتطوير برامجها، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيدا لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، ودعمها لمسيرة الاتحاد الدولي نحو تطوير هذه المنظومة.واستعرضا أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة، خلال السنوات الماضية في مختلف الألعاب، وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، كما استعرضا أبرز مستهدفات وزارة الرياضة وخططها المستقبلية، نحو صناعة رياضة جاذبة، ترتكز على زيادة ممارسة المجتمع للرياضة، إضافة إلى شرحٍ تناول إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في المملكة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة للوصول إلى منظومة رياضية احترافية، لضمان استدامة الأندية مالياً وإدارياً، بما يضمن حفظ حقوقها وحمايتها.كما استمع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى شرح مفصل عن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، والذي يهدف إلى تنمية المواهب الشابة من لاعبي كرة القدم، بدءًا من مواليد 1999-2000 كهدف قصير المدى، من أجل بناء جيل قوي من اللاعبين، قادر على تغذية المنتخبات السعودية في المحافل القارية والعالمية القادمة، ورفع القيمة الفنية والتجارية للبطولة المحلية، وصولًا إلى عام 2030، بوصفه هدفًا طويل المدى وجزءًا من رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:17ت م0196