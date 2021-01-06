أبها 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسصرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (5) مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية بعد ثبوت تواطؤهم في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال، وقيام أحدهم، مواطن بالعقد الرابع من العمر سبق له العمل بالشركة، بتنفيذ الجريمة أثناء تغذية جهاز صرف آلي بالنقود في المنطقة.وأوضح المتحدث الدباش أن اجراءات البحث والاستدلال التي تم تنفيذها فور مباشرة البلاغ، الذي تلقاه مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط عند الساعة 4:50 مساءً من يوم الأربعاء 22 / 5 / 1442 هـ ، أسفرت بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهمين بالجريمة ومتابعة منفذها بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة ( شرطة محافظة جدة ) والقبض عليه من الدوريات الأمنية بمحافظة جدة وضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته وذلك في وقت وجيز، وقد تم ايقاف جميع المتهمين واستكمال الاجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.// انتهى //23:20ت م0198