الأمم المتحدة 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، في الاجتماع المفتوح الذي عقده مجلس الأمن الدولي برئاسة تونس, لمناقشة التحديات التي يواجهها صون السلام والأمن في السياقات الهشة.وأوضح غوتيريش، في كلمة افتراضية ألقاها خلال الاجتماع، أن واحداً من بين كل خمسة أشخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مقربة شديدة من نزاع كبير، مشيراً إلى تضاعف الاحتياجات الإنسانية نتيجة لذلك، ووصولها لأعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية.// انتهى //00:03ت م0208