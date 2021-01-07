سكاكا 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واساختتم ملتقى جوف الابتكار أعماله اليوم، بإعلان المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، الذي أقامه ونظمه تطبيق عصرة، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف، بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال.وأكد الرئيس التنفيذي لتطبيق عصرة أحمد بن سلمان الشمري أن تجربة الملتقى أثبتت وجود العديد من الأفكار البناءة التي من الممكن تحويلها لمشاريع ذات فائدة على الفرد والمجتمع، لما يمتلكه الشباب من حماس وإبداع في مجالات عدة، حيث شهد خلال الأربعة أيام عرض العديد من التجارب الناجحة وتبني بعض الأفكار التي ستحول إلى مشاريع بإذن الله، معرجاً على تجربة تطبيق عصرة والتي كانت مجرد فكرة حتى أصبحت من الشركات المنافسة،وأعرب الشمري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لموافقته على إقامة الملتقى ودعمه الدائم للشباب ورواد ورائدات الأعمال ، ولوكيل الإمارة حضوره حفل الختام وتكريم المشاريع الفائزة .من جانبه أوضح أمين مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي أن الملتقى شهد إقبالاً من الشباب والفتيات للتسجيل فيه، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 470 شاباً وفتاة، فيما اختِير 25 مشاركاً ومشاركة استطاعوا خلال مدة الملتقى عرض ومناقشة أفكارهم، والاستفادة من تجارب الأخرين التي أثبتت نجاحها، منوهاً بفكرة الملتقى الذي استطاع تبني مثل هذه الأفكار.وبعد تكريم الجهات الداعمة والرعاة، أُعلن عن الثلاثة المشاريع الأولى الفائزة بعد عرضها على لجنة التحكيم ( علي العثيم، عبيد العبدلي، مازن الضراب) وكُرموا من قبل وكيل الإمارة، كما أعلن مدير شركة التجهيزات الاحترافية المهندس موسى القاضب عن تكفله بدعم الفائزة بالمركز الثاني وتمكين صاحبة المشروع .//انتهى//00:03ت م0209