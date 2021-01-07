واشنطن 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على انخفاض.فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 21.28 نقطة، أو 0.57 في المئة ليغلق عند 3748.14 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 437.80 نقطة، أو 1.44 في المئة، إلى 30829.40 نقطة.فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 78.17 نقطة، أو 0.61 في المئة، إلى 12740.79 نقطة.// انتهى //00:25ت م0215