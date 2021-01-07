عمّان 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسفاز فريق السلط على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمّان الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 20 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذا النتيجة، رفع السلط رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز السادس.وفي المباراة الثانية، فاز فريق العقبة على الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد، ليرفع العقبة رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الأخير، ليهبط رسمياً لمصاف أندية الدرجة الأولى.// انتهى //00:45ت م0217