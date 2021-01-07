سياسي / الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للمليشيات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين
الخميس 1442/5/23 هـ الموافق 2021/01/07 م واس
الجزائر 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واس
أوقفت قوات الجيش الجزائري عنصري دعم للمليشيات الإرهابية بعين الدفلى ودمرت ثلاث قنابل تقليدية الصنع ببومرداس كما حجزت رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.
وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قوات الجيش بعدد من المحافظات الجزائرية أوقفت 80 مهرباً وحجزت معدات وأغراض موجهة للتهريب.
وأشار المصدر إلى إيقاف حرس الحدود الجزائري 40 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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