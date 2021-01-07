عدن 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم, دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للحكومة الجديدة واستنكاره لاستهداف مطار عدن الدولي, معرباً عن تقديره لجهوده الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس هادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث, بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.وأعرب هادي عن أسفه إزاء تمادي وعنجهية مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي لا تريد السلام, مشيراً إلى قيام ملييشيا الإرهاب باستهداف مطار عدن المدني والحكومة والمدنيين في عمل إرهابي غادر وجبان.وأشاد هادي بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية, لافتاً الانتباه إلى أن "قمة العلا" الخليجية جددت التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن.من جانبه، نقل المبعوث الأممي تهنئة ومباركة الامين العام للأمم المتحدة للرئيس اليمني بتشكيل حكومة التوافق الجديدة بموجب "اتفاق الرياض" وإدانته للعمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن.وأعرب غريفيث عن تطلعه لزيارة عدن للتأكيد على دعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قبل أعداء السلام وتقديم المساندة في هذا الإطار.// انتهى //01:06ت م0221