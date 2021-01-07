الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بثنائيته فريقه برشلونة إلى تحقيق فوز مستحق ومهم على مضيفه أتلتيك بلباو 3-2 الأربعاء في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.تقدم بلباو في الدقيقة الثالثة عن طريق إينياكي ويليامز، لكن سرعان ما استعاد فريق المدرب الهولندي رونالد كومان زمام الأمور، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق الصاعد بيدري (14)، وفي الدقيقة 38 نجح ميسي في تسجيل هدف التقدم لفريقه بعد تمريرة خلفية متقنة من بيدري.وفي الشوط الثاني، أحكم برشلونة سيطرته علي مجريات اللعب بفضل تألق الثنائي بيدري و ميسي، خصوصاً مع ظهور عودة الروح إلى الأرجنتيني الذي لم يكن في مستواه مؤخراً.ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونه، بفضل تمريرة حاسمة من الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 62.ورغم تراجع أداء بلباو، نجح الفريق في العودة إلى أجواء المباراة، وتمكن إيكر مونيان من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.ورفع برشلونه رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //03:08ت م0226