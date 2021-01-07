واغادوغو 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واسأصدر الرئيس العاجي روك مارك كريستيان كابوري مرسوما رئاسيا بإعادة تعيين كريستوف ماري جوزيف دابيري رئيسا للحكومة حسب بيان بثه التلفزيون العمومي العاجي.يذكر أن دابيري عُين للمرة الأولى وزيرا أولا سنة 2019 خلفا لبول كابا تيبا.وكان الرئيس روك مارك كريستيان كابوري قد أعيد انتخابه في نوفمبر الماضي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وتعهد بجعل الأمن أولوية خلال الفترة المقبلة وإطلاق مشاورات واسعة في الأشهر المقبلة حول تحديد السبل نحو المصالحة الوطنية.// انتهى //04:04ت م0233