عام / الصحف السعودية
الخميس 1442/5/23 هـ الموافق 2021/01/07 م واس
الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
قمة العلا.. المصالحة والمصارحة في مواجهة المهددات
فيصل بن بندر يستقبل العميد السعد ورئيس جمعية نساء المستقبل
أمير تبوك يطلع على تقرير «الغذاء والدواء»
أمير القصيم يدشن مشروع أعمال الثقب الأفقي لمنظومة السيول في بريدة
بدر بن فرحان: صندوق التنمية الثقافي سيعزز الإنتاج ويمكن الإبداع
المجلس الصحي: لقاح كورونا مهم وآمن لمرضى السرطان
استمرار تراجع الحالات النشطة والحرجة
المملكة تدين هجوم إرهابي في النيجر
تعقيم 39 ألف حاوية نفايات بالطائف
مجلس الوزراء القطري يُرحب بنتائج قمة العلا
أنصــار ترمـب يقتحمون الكونغـرس
مسجد الصخرة مهدد بالهدم.. ومفتي القدس يستنجد
بريطانيا تدخل «الحجر الثالث» وتصريح أوروبي للقاح موديرنا
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