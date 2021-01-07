الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :قمة العلا.. المصالحة والمصارحة في مواجهة المهدداتفيصل بن بندر يستقبل العميد السعد ورئيس جمعية نساء المستقبلأمير تبوك يطلع على تقرير «الغذاء والدواء»أمير القصيم يدشن مشروع أعمال الثقب الأفقي لمنظومة السيول في بريدةبدر بن فرحان: صندوق التنمية الثقافي سيعزز الإنتاج ويمكن الإبداعالمجلس الصحي: لقاح كورونا مهم وآمن لمرضى السرطاناستمرار تراجع الحالات النشطة والحرجةالمملكة تدين هجوم إرهابي في النيجرتعقيم 39 ألف حاوية نفايات بالطائفمجلس الوزراء القطري يُرحب بنتائج قمة العلاأنصــار ترمـب يقتحمون الكونغـرسمسجد الصخرة مهدد بالهدم.. ومفتي القدس يستنجدبريطانيا تدخل «الحجر الثالث» وتصريح أوروبي للقاح موديرنا// يتبع //06:03ت م0003