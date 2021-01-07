وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( "السياحة" غنيمة الشتاء ) : جاء موسم "شتاء السعودية" ليكون متنفساً واسع الخيارات للسياح والزوار داخل المملكة من مواطنين ومقيمين، وهو بمثابة مكمل لتحقيق توجه المملكة نحو تسويق السياحة الداخلية بأفضل الرؤى والمعايير الاحترافية لصناعة السياحة الحديثة، والأبرز في هذا الشأن، أن العمل على حركة السياحة بالداخل، يأتي في وقت أزمة عالمية كبرى، عصفت منذ مطلع العام المنصرم بصناعتي السفر والسياحة، وضربت الصناعة في مقتل، ورصدت أرقام خسائر اقتصادية لا مثيل لها في التاريخ العالمي، ووسط هذه الموجة والجائحة التي عمت البشرية، وتفاعلت معها المملكة بالتقيد بمختلف الإجراءات الوقائية الصحية للمحافظة على الأرواح وحماية الجميع من شرور الفيروس، ووسط هذه الوقائع ومع مطلع الصيف الماضي، وبداية تنفس الحياة بعد رصد مؤشرات صحية متفائلة، وتقيد واضح بمختلف بروتوكولات التحصن من عدوى "كوفيد- 19"، وفي ذلك التوقيت الصيفي أطلقت وزارة السياحة، موسم "صيف السعودية"، وقام على تنفيذ أجندته الهيئة السعودية للسياحة، وحقق بالأرقام المرصودة والمعلنة للجميع أثراً كبيراً وناجحاً في تحقيق الاحتياج للحركة السياحية من المواطنين والمقيمين.وواصلت :ونحن حالياً في خضم الأسابيع الثلاثة الأولى لـ"شتاء السعودية" الذي يركز على 17 مدينة سعودية، ويستمر على مدار 110 أيام، ومن خلاله يتوقع تحقيق أرقام إيجابية للاقتصاد الداخلي تفوق ما تحقق في الصيف؛ نظراً لطول الفترة، وتميز الأجواء في مختلف مناطق المملكة، ووجود نشاط تسويقي وإعلامي واسع للباقات السياحية، ومواكبة إجازة منتصف الفصل الدراسي، وقبل هذا وذاك انتشار حالة من الاطمئنان الواسع لنجاح إجراءات الدولة في محاصرة الفيروس وكبح انتشاره، وبرز ذلك بالأرقام المنخفضة طوال شهر ديسمبر الماضي، وأيضاً زاد مؤشر التفاؤل ببدء إعطاء اللقاحات في ثلاث مدن رئيسة، وسيتم التوسع فيه خلال الأيام المقبلة.وختمت : "سياحة الشتاء" سيجني ثمرتها المواطن والمقيم واقتصاد الوطن، والقطاعات السياحية والخدمات المساندة لها من وسائل نقل ومطاعم ومراكز تجارية ومتنزهات، ومؤسسات تنظيم الرحلات والإرشاد السياحي، ومؤسسات بيع لوازم الرحلات، والعديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بهذا القطاع الذي يعد قطاعاً واعداً في وطننا، وعليه تراهن أهداف الرؤية لتحقيق تنويع موارد الدخل، وخلق فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.// يتبع //06:03ت م0004