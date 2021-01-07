وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( نتائج العلا.. الأبعاد العالمية ) : الأسس الـتي تنبثق من نتائج قمة الـعلا نستدرك آفاقها من كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد «حفظه الله» حين أكد، على أهمية التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الـود والـتآخي بين دولـنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.وتابعت : وقول سموه، نحن الـيوم أحوج ما نكون لـتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة الـتهديدات الـتي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولـية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وبينت : وأنه تم تأسيس هـذا الـكيان استنادا إلـى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة في أواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا، ومن هـذا المنطلق علينا جميعا أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس، لاستكمال المسيرة، وتحقيق التكامل في جميع المجالات.// يتبع //06:03ت م0005