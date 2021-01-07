واشنطن 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، استئناف أعمال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، الخاصة بفرز وتوثيق أصوات الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن توقفت بشكل طارئ إثر أعمال شغب.ووجّه بنس، في كلمته الافتتاحية في مستهل الجلسة، رسالة للمتظاهرين، مفادها أن العنف لن يفوز على الإطلاق، وستنتصر الحرية في النهاية دائماً.وقال: سيلاحظ العالم كله، قوة ديمقراطيتنا على الصمود، رغم أعمال الشغب غير المسبوقة التي شهدناها في مبنى الكابيتال أمس، مشيرا إلى أن ممثلي الشعب الأمريكي، يجتمعون الآن مرة أخرى، في ذات اليوم، لدعم دستور الولايات المتحدة والحفاظ عليه.ومن المقرر أن تتم المصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال الجلسة، التي قد تستمر يوما آخرا في حال شهدت اعتراضات من ممثلي الولايات.// انتهى //06:03ت م0009