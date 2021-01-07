طرابلس 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بترحيب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية التي نجحت في تصفية الأجواء وتعزيز التآخي بمنطقة الخليج العربي وبما يعزز التضامن العربي، مقدما التهاني لقادة الدول الخليجية وللمملكة العربية السعودية على هذه الخطوة للم الشمل العربي.وأشارت إلى تردي الخدمات في العاصمة والمدن الغربية، موضحة مواصلة انقطاع التيار الكهربائي يوميا 7-9 ساعات في جو شتوي قارص مع انقطاع المياه عن العاصمة وعدد من مدن الغرب.وأوضحت تبادل العملية الثانية للمحتجزين في منطقة الشويرف ، مبينة تبادل 35 محتجزا من قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.وتناولت مطالبة مدير مركز الحوار الإنساني جرالد ديفيد جون، بتفعيل دور دول الجوار الليبي، كخيار أمثل لحل أزمة ما زالت تراوح مكانها منذ نحو عقد من الزمن، مضيفا إن التدخلات الأجنبية في ليبيا لم تعد تخفى على أحد، بما فيها بعض الدول التي تمون بالأسلحة ما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات.وتطرقت إلى تأكيد الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات الرئيس النيجيري محمد بخاري أن تدهور أمن دول أفريقيا سببه الأسلحة الليبية في عام 2011 التي وجدت طريقها إلى أيدي الإرهابيين والمجرمين،// انتهى //07:31ت م0012