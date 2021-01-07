كانبيرا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالي في شهر نوفمبر 2020م الماضي.وأوضح البيان أن فائض السلع والخدمات في أستراليا انخفض بمقدار 1.561 مليار دولار أسترالي ليصل إلى 5.022 مليار دولار أسترالي في نوفمبر الماضي.// انتهى //07:34ت م0013