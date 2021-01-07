اقتصادي / أستراليا تسجل فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالي في نوفمبر الماضي
الخميس 1442/5/23 هـ الموافق 2021/01/07 م واس
كانبيرا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالي في شهر نوفمبر 2020م الماضي.
وأوضح البيان أن فائض السلع والخدمات في أستراليا انخفض بمقدار 1.561 مليار دولار أسترالي ليصل إلى 5.022 مليار دولار أسترالي في نوفمبر الماضي.
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