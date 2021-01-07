المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسشارك أكثر من 17 ألف طالب في الأنشطة الإثرائية والترفيهية والتدريبية والثقافية التي تقيمها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني أن الأنشطة تشمل فعاليات منوعة تقام في الصالة الترفيهية التي دشّنها صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية, وتهدف إلى إثراء مهارات الطلاب واستثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة, مشيرا إلىً أن الأنشطة تختتم في الـ 30 من جمادى الأولى الجاري.// انتهى //09:30ت م0017