الجزائر 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بزيارة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر إلى الجزائر اليوم، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم حول الأوضاع في المنطقة.وسلطت الضوء على لقاء رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق السعيد شنڨريحة، أمس، نظيره الموريتاني محمد بمبا مقيت، مشيرةً إلى أن الطرفين استعرضا حالة التعاون العسكري بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك .وأخبرت عن ترؤس الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، اجتماعاً رفيع المستوى يعقده مجلس الأمن الدولي، عن بعد، حول “تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة".وتطرقت صحف الجزائر إلى احتجاج مئات المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الكونغرس .// انتهى //09:38ت م0018