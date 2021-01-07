القاهرة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.وتحدثت عن إجراء وزير الخارجية المصري سامح شكري، مشاورات هاتفية مع نظيريه الفلسطيني رياض المالكي والإسرائيلي جابي أشكنازي، كل على حدة، استعدادًا للاجتماع الرباعي بين مصر والأردن وفرنسا وألمانيا خلال الأيام المقبلة، لدفع جهود السلام في المنطقة.وأشارت صحف القاهرة إلى أن اللجنة الحكومية المعنية بالتسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول من عام 2012، للحفاظ على استقرار السوق في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.واهتمت بمتابعة الترحيب الدولي والعربي بنتائج قمة "العلا" الخليجية، بشأن المصالحة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن بيان القمة يقر بأهمية الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.وسلطت صحف الخميس الضوء على تطورات الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض حظر التجول في العاصمة واشنطن عقب اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبني الكونجرس أمس مما أضطر مجلسي الشيوخ والنواب إلى وقف جلسة المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا.ولفتت الانتباه إلى تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها خلال مهلة الـ90 يومًا التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات الأخيرة.وتطرقت صحف مصر اليوم إلى توقيع وزيرة المالية السودانية مذكرة تفاهم مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، تتيح الحصول على تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، وهو ما يسمح بحصول الخرطوم على مليار دولار سنويًا من البنك الدولي.// انتهى //10:05ت م0019