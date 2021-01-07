الخرطوم 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على توقيع وزارة المالية السودانية بالخرطوم أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي.وأبرزت ترحيب السودان، أمس بما تضمنه بيان "إعلان العلا" للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بمدينة العلا.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على تعيين الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الألماني فولكر بيرتس ممثلا خاصًا للأمين العام ورئيس لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس".ونقلت عن مسؤول بالإدارة الانتقالية التي عينتها الحكومة الاتحادية في إقليم تيغراي شمال أثيوبيا أن الصراع في تيغراي تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، في أراضي الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ونفذت أعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء الشرقية لخان يونس.وعرجت صحف السودان على إدانة وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشكل مشترك، أمس عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات تجاوزت بكثير المستويات المحددة في الاتفاق النووي الموقّع بين إيران وقوى عالمية عام 2015.// انتهى //10:09ت م0020