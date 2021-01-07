رام الله 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1585 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.أبرزت الصحف إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية استمرار إسرائيل بعدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تواجد هذه الطواقم في فلسطين أمر هام كونهم يوثقون انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين ويساهمون بحفظ الذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اقتلاع مستوطنون، يهود، 150 شتلة زيتون من أراضي قرية جالود جنوب نابلس ،فيما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أراضي الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين غرب مدينة غزة.ونشرت صحف فلسطين مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين شرق محافظة قلقيلية، لصالح البناء الاستيطاني.//انتهى//10:40ت م0023