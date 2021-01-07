طوكيو 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفضل آمال في تحفيز أكبر عقب اكتساح ديمقراطي في انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 1.60 في المئة، ليصل عند مستوى 27490.13 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 1990 خلال الجلسة وينهي سلسلة خسائر امتدت لأربعة أيام، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.68 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1826.30 نقطة، ليتجاوز ذروة بلغها أواخر العام الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018.// انتهى //10:49ت م0026