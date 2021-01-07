حائل 23 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 7 يناير 2021م واسأقام ميدان فروسية بحائل أمس حفل سباقة الـ 12 لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ .وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن حفل السباق تكون من من خمسة أشواط على مسافة 2000م إذ حققت الفرس في الشوط الأول «بنت سمايا» المركز الأول للمالك عبدالله راشد الشمري بينما حقق الشوط الثاني "عناية المقدم " للمالك سلمان صايل الشلاقي فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «ضحضاح» للمالك سلمان صايل الشلاقي .وحقق الجواد «أرهب» للمالك مطني عبدالرحمن المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة.وفازت بكأس السباق الفرس "اعصمانيه" للمالك فهد فريح العنزي .وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.// انتهى //11:27ت م0030