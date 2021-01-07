المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأعلنت صحة المدينة المنورة البدء في إجراء عمليات الأسنان للاطفال تحت التخدير العام وذلك في مستشفى أحد العام ، بالشراكة مع أقسام جراحة اليوم الواحد والتخدير والتمريض في المستشفى و مركز طب الأسنان التخصصي في مستشفى الملك فهد العام ممثلاً في قسم عيادات الأسنان للأطفال .وبينت أن هذه العمليات ستكون للأطفال الذين يعانون من تسوسات في الأسنان وبقايا جذور تستلزم العلاج تحت تخدير عام ، لافتةً أن هذه الخدمات ستكون مستمرة بشكل إسبوعي .// انتهى //11:28ت م0031