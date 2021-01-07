عام / بدء إجراء عمليات الأسنان للأطفال تحت التخدير العام في مستشفى أحد
الخميس 1442/5/23 هـ الموافق 2021/01/07 م واس
المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس
أعلنت صحة المدينة المنورة البدء في إجراء عمليات الأسنان للاطفال تحت التخدير العام وذلك في مستشفى أحد العام ، بالشراكة مع أقسام جراحة اليوم الواحد والتخدير والتمريض في المستشفى و مركز طب الأسنان التخصصي في مستشفى الملك فهد العام ممثلاً في قسم عيادات الأسنان للأطفال .
وبينت أن هذه العمليات ستكون للأطفال الذين يعانون من تسوسات في الأسنان وبقايا جذور تستلزم العلاج تحت تخدير عام ، لافتةً أن هذه الخدمات ستكون مستمرة بشكل إسبوعي .
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11:28ت م
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